Coronavirus: i casi in provincia di Crotone del 8 aprile

Dati del Bollettino della Regione Calabria

La Redazione

Crotone,

mercoledì 08 Aprile 2020.

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 13.527 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 859 (+26 rispetto a ieri), quelle negative sono 12.668.

I casi positivi nella provincia di Crotone

I pazienti ricoverati in reparto sono 19, in isolamento domiciliare 80, le persone guarite sono 3 e deceduti sono 5. I soggetti in quarantena volontaria sono 1365.

