Crolla un viadotto in Toscana. La lettera di Anas al comune: “Non ci sono criticità ”

“Il viadotto Albiano in questione (già attenzionato e sorvegliato da personale Anas) non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica. Sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali per il viadotto stesso”. Quattro mesi dopo quel viadotto, che c continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 08 Aprile 2020.

“Il viadotto Albiano in questione (già attenzionato e sorvegliato da personale Anas) non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica. Sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali per il viadotto stesso”. Quattro mesi dopo quel viadotto, che c

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA