I “clandestini” da regolarizzare per far ripartire l’economia italiana

La Redazione 24

mercoledì 08 Aprile 2020.

In Italia si aggira un esercito di almeno 600 mila invisibili, che sfugge a ogni prescrizione sanitaria, non ha accesso agli aiuti predisposti dal governo e non può dare alcun contributo alla ripresa dell’attività economica. Per lo stato sono dei fantasmi, ma nel mondo reale esistono in carne e ossa

