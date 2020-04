Le file in Wisconsin

In Wisconsin Trump fa le prove generali per vincere le elezioni di novembre. Mentre da noi era la notte tra martedì e mercoledì, i cittadini del Wisconsin (in gran parte neri) si sono messi ordinatamente in fila, per ore, per votare. Ma come? E la pandemia? E il coronavirus? E i più di 1.500 morti […]

La Redazione 24

,

mercoledì 08 Aprile 2020.

