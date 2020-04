L’irresistibile sfogo del bimbo: “Sono stanco, voglio uscire. Faccio la valigia”

La Redazione24

,

mercoledì 08 Aprile 2020.

L’irresistibile sfogo del bimbo: “Sono stanco, voglio uscire. Faccio la valigia”

Claudio, un bambino siciliano, si sfoga così con la mamma: “Non posso vivere tutta la giornata in casa, non ce la faccio più a non andare al parco, in piscina o a scuola. Voglio andare via da casa. Sono stanco! Accompagnami dal nonno”.



