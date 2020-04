Messias attaccante del Crotone: E’ un momento molto triste e posso solo ringraziare Dio per la mia famiglia e per i miei conoscenti che stanno bene

Mi alleno in casa per essere pronto quando torneremo a giocare e seguo una particolare dieta

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

mercoledì 08 Aprile 2020.

Il

mondo intero continua a piangere le migliaia di morti causati da COVID-19 ed il

presidente del Frosinone Maurizio Stirpe continua a dettare l’agenda di come si

dovrebbe comportare la Figc a proposito della continuazione o meno dei

campionati di serie A e B.

L’Italia

è nella fase più critica da quando il Coronavirus si è presentato provocando ammalati e morti. Dai dati che si

ascoltano attraverso gli Enti proposti, il contagio ed i morti da COVID-19

stanno diminuendo e la curva è in discesa. Ed è proprio in questa fase che

occorre mettere in essere la massima accortezza e rispettare le direttive del

Governo Nazionale. In ogni competizione sportiva occorre dosare le forze per

non crollare in prossimità del traguardo. Se poi alla meta si arriva primi

significa aver gestito al meglio la corretta gestione della competizione

agonistica. Le scappatoie per centrare la meta lasciano il tempo che trovano.

Tutto tornerà come prima, anche l’attività calcistica e le altre manifestazioni

sportive. È questione di qualche settimana ancora e poi nel ricordo di quanti

hanno perso la vita si tornerà a parlare di tutto e di più.

I

campionati dovrebbero ripartire, stando alla volontà della Figc, anche se

probabilmente ancora a porte chiuse. L’importante che si torni a giocare così

si farà anche la felicità del presidente Stirpe che potrà chiedere ai suoi

giocatori, e non al tribunale, di lottare per conquistare la massima serie. Il

presidente del Crotone fin dalla sospensione dei campionati non ha mai lasciato

dichiarazioni di come si dovrebbero concludere si è impegnato nel sociale

fornendo personale e mezzi per sanificare la Città . Gli Squali continuano ad

allenarsi nelle proprie abitazioni seguiti via streaming dal tecnico Stroppa e

dai preparatori atletici.

A

rotazione rilasciano dichiarazioni da casa via streaming di come passano

l’intera giornata e cosa pensano dell’attuale momento che si sta vivendo.

L’ultimo

pitagorico in ordine di tempo ad aver rilasciato dichiarazioni è stato Junior

Messias, due figli Emanuel (4 anni), Muguel (7 anni a fine aprile). Arrivato a

Crotone nell’attuale stagione proveniente dal Gozzano, si è subito messo

all’attenzione dei tifosi per grinta e attaccamento alla maglia con

ventiquattro partite e tre gol. La sua grande aspirazione conquistare sul campo

la promozione nella massima serie.

“E’

un momento molto triste – ha dichiarato Messias – e posso solo ringraziare Dio

per la mia famiglia e per tutti i miei conoscenti che stanno bene. Coloro che

vivono la vera difficoltà sono le persone che stanno perdendo familiari o

amici, oppure coloro che stanno combattendo da vicino questo virus come i

dottori e gli infermieri. E’ un momento di riflessione, dobbiamo capire e

rivedere i nostri concetti, dobbiamo vedere quali sono realmente le nostre

priorità . Diamo valore alle cose solo quando le perdiamo come sta accadendo in

questi giorni, come stare a casa senza vedere nessuno. Dobbiamo sempre aiutarci

gli uni con gli altri”. “Cerco

di mangiare in modo corretto e di allenarmi nel migliore dei modi possibile.

Ovviamente non è come allenarsi al campo, ma cerco di mantenermi in forma. Mi

piace molto giocare con i miei figli e cerco di farli divertire”. Sull’eventualitÃ

di riprendere a giocare il suo pensiero è stato: “per me sarebbe una cosa bella, però bisogna pensare prima alla salute

delle persone e non si deve mettere a rischio nessuno”. E parlando del

contagio da coronavirus a fatto presente qual è la questione in Brasile suo

Paese: “In questo momento la

situazione è più tranquilla rispetto all’Italia e all’Europa, ma stanno

iniziando a salire i decessi. In Brasile come in altre zone del mondo non ci

sono strutture attrezzate, dobbiamo pregare e avere fede”. Per quanto riguarda l’attuale stagione

Messias ha dichiarato: “Non è facile

partire dal campionato amatori ed arrivare a giocare in una squadra di alto

livello in Serie B. Sono molto contento e spero sempre di arrivare il più in

alto possibile perché credo che posso far sempre di più. Non è stato facile, in

passato avevo pensato anche a smettere di giocare, ma Dio mi ha dato la forza e

devo ringraziarlo. Sono molto credente e la fede è stata la chiave di tutto ciò

perché, nei momenti di difficoltà , puoi contare solo su te stesso e Dio”. Messias

ha sempre vissuto al nord ed a proposito di Crotone ha detto: “quando mi è

arrivata la chiamata del Crotone ho accettato subito. Mi sono adattato molto

bene al Sud e mi trovo benissimo con tutti, dalla Società ai compagni, con i

tifosi e con tutta la gente che è molto calorosa”.

