Mou “sfida” il blocco: il Tottenham si allena tra le campagne, ma…

Mou “sfida” il blocco: il Tottenham si allena tra le campagne, ma… José Mourinho ha sfidato il blocco del governo ed ha fatto svolgere ad alcuni giocatori del Tottenham (Sanchez, Sessegnon e Tanguy Ndombele) che vivono tra loro vicini, nel nord di Londra, una sessione di allenamento. Mou è stato immortalato in numerose fotografie con […]

La Redazione24

,

mercoledì 08 Aprile 2020.

Mou “sfida” il blocco: il Tottenham si allena tra le campagne, ma…

José Mourinho ha sfidato il blocco del governo ed ha fatto svolgere ad alcuni giocatori del Tottenham (Sanchez, Sessegnon e Tanguy Ndombele) che vivono tra loro vicini, nel nord di Londra, una sessione di allenamento. Mou è stato immortalato in numerose fotografie con la tuta degli Spurs mentre supervisionava la seduta. I giocatori, invece, in particolare Davinson Sanchez e Ryan Sessegnon sono stati visti fare jogging fianco a fianco non rispettando la distanza di sicurezza. Il video è stato girato da un passante su Hadley Common e in Inghilterra è scoppiata la polemica



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA