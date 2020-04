Per pulire l’aria delle nostre città servirebbe più pioggia. E meno chiacchiere

La qualità dell'aria delle nostre città da tempo è oggetto di accese discussioni e volano per mirabili carriere associative. Non appena l'Italia tutta andava fermandosi per l'emergenza sanitaria, diventata subito economica, a pioggia sono arrivati dichiarazioni, comunicati stampa, articoli, servizi

La Redazione 24

mercoledì 08 Aprile 2020.

