Sicilia porto aperto

Il consiglio di stato dice sì, in un parere chiesto dal ministero dell’Interno, all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che impone l’obbligo di registrazione “almeno 48 ore prima della partenza” per “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il porto di Messina”. [articl continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

mercoledì 08 Aprile 2020.

Il consiglio di stato dice sì, in un parere chiesto dal ministero dell’Interno, all’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Messina che impone l’obbligo di registrazione “almeno 48 ore prima della partenza” per “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il porto di Messina”. [articl

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA