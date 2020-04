Coronavirus: 30 tablet in comodato d’uso gratuito per gli alunni dell’Istituto Filottete di Cirò Marina, domanda entro il 15 aprile

Loo rende noto Il dirigente scolastico Prof. Giuseppe Dilillo

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 09 Aprile 2020.

Assegnazione dispositivi in comodato d’uso gratuito per le attività di didattica a distanza nel periodo di emergenza sanitaria.

Al fine di favorire la fruizione della didattica a distanza per il maggior numero possibile di alunni, la scuola rende disponibili n. 30 tablet, da assegnare agli studenti meno abbienti in comodato d’uso gratuito, secondo quanto previsto dall’art. 120 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

I genitori degli alunni interessati dovranno fare richiesta, inviando una email all’indirizzo della scuola: kric82300n@istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 aprile p.v. specificando in oggetto: Richiesta assegnazione tablet in comodato d’uso.

Il richiedente dovrà dichiarare di non essere in possesso e di non poter provvedere all’acquisto di alcun tipo di device utile a consentire la partecipazione alle attività di didattica a distanza organizzate dalla scuola e di aver a disposizione una connessione alla rete internet.

Si suggerisce alle famiglie che attualmente non dispongono di una connessione internet attiva domestica, in attesa di eventuali ulteriori interventi governativi, di consultare le promozioni dei gestori che partecipano all’iniziativa Solidarietà digitale https://solidarietadigitale.agid.gov.it.

Nel caso pervenisse un numero di richieste superiore alla possibilità di accoglimento, si stilerà una graduatoria secondo criteri stabiliti sentito il Consiglio d’Istituto da remoto e che saranno pubblicati con successiva nota in tempi brevissimi.

Con successiva circolare saranno rese note anche le modalità di consegna dei tablet, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel periodo d’emergenza.

Si segnala da subito che chi risulterà assegnatario del dispositivo dovrà sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito con la scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA