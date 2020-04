Coronavirus: ecco l’elenco delle attività commerciali dove saranno spendibili i buoni spesa nel comune di Cirò Marina

Coronavirus: ecco l’elenco delle attivitĂ commerciali dove saranno spendibili i buoni spesa nel comune di Cirò Marina

Lo rende noto La Commissione Straordinaria

Cirò Marina,

giovedì 09 Aprile 2020.

La Commissione Straordinaria rende noto l’elenco degli esercizi commerciali dove poter spendere i buoni spesa che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà .

I titolari di attività commerciali per la vendita di generi alimentari nel territorio del comune di Cirò Marina, che non risultino incluse nell’elenco, e che abbiano intenzione di aderire possono inviare richiesta tramite il modulo indicato di seguito.

Modello Domanda per Famiglie

Modello Domanda adesione Esercenti

Modello Convenzione per gli Esercenti

(dopo presentata domanda adesione, è obbligatorio compilare la convenzione, in caso l’esercente non può essere rimborsato )

