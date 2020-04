I Carabinieri di Petilia Policastro donano le uova di Pasqua ai più piccoli

Comunicato dei Carabinieri

Petilia Policastro,

giovedì 09 Aprile 2020.

I Carabinieri della Stazione di Petilia Policastro hanno donato trenta uova di pasqua alla locale Caritas, al fine di distribuirle ai bambini bisognosi del comune di Petilia Policastro.

La donazione delle uova è avvenuta presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri, alla presenza del signor Floccari Antonio e della signora Minnelli Erminia, rispettivamente presidente e socia dell’associazione “Il buon Samaritano” di Petilia Policastro che, insieme alla Caritas, si occupa del sostentamento delle famiglie petiline meno abbienti.

Il Presidente ha ringraziato l’Arma locale per la vicinanza che, con questo gesto, ha voluto dimostrare in questo particolare momento di difficoltà ed ha assicurato che le uova donate saranno distribuite a 24 bambini di età compresa tra i 2 e i 10 anni; auspicando che, ad emergenza sanitaria terminata, tutti i bambini e i genitori possano personalmente ringraziare i Carabinieri per questo nobile gesto.

