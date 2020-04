I ragazzi del 4° A CAT dell’Istituto Gangale di Cirò Marina hanno dato vita al giornale scolastico “La Gazzetta del Gangale”

A darne notizia è il prof. Caruso del IIS G. Gangale di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 09 Aprile 2020.

I ragazzi del 4A CAT dell’ I.I.S. GANGALE di Cirò Marina, nell’ambito della D.a.D (Didattica a Distanza) hanno trasformato, in una attivitĂ Extra-Curriculare, la loro CLASSE VIRTUALE in una redazione gionalistica dando vita alla prima edizione della GAZZETTA DEL GANGALE.

Il filo conduttore è stato il CORONA VIRUS, che ha permesso di trattare diverse tematiche spaziando dalla CULTURA, alla TECNOLOGIA, alle SCIENZE e soprattutto all’impatto che lo stesso sta avendo sull’AMBIENTE e sulla QUOTIDIANITĂ€ di tutti noi.

Gli studenti si sono cimentati con grande entusiasmo e impegno nel realizzare questo lavoro, e grazie alla sensibilitĂ della DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa SERAFINA RITA ANANIA e alla cooperazione dell’intero Consiglio di Classe hanno utilizzato al meglio le nuove tecnologie e gli strumenti a disposizione dimostrando di essere una speranza concreta per il futuro e che INSIEME CE LA FAREMO E TUTTO ANDRĂ€ BENE.

© RIPRODUZIONE RISERVATA