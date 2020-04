I sovranisti del M5S hanno nostalgia di Salvini. E ripropongo le sue ricette economiche

Minibot, moneta fiscale parallela e Btp speciali. E poi riforma immediata dello statuto della Bce, un sistema di Eurobond per i soli stati del sud, nazionalizzazioni a tappeto. E, ovviamente, nessun ricorso al Mes. Sono queste, in sintesi, alcune delle principali proposte contenute in un documento – continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

giovedì 09 Aprile 2020.

