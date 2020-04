Quando Franco Ballerini si prese la Parigi-Roubaix

Quel giorno poteva non esserci. “Mai più” aveva detto due anni prima. E per un po’ di tempo ci aveva pure creduto. Poi la primavera s’era fatta estate e l’estate autunno e l’inverno era scivolato via lontano da tutto il clamore e la pesantezza dei ricordi. Ma non dalla bicicletta. Era stata la bici continua […]

La Redazione 24

,

giovedì 09 Aprile 2020.

