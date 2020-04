Confagricoltura dona uova pasquali ai bambini della Casa Famiglia Minori “Padre Pio” di Cirò Marina

Grazie ai responsabili di Confagricoltura Crotone e Ciro’ Marina, Diego Zurlo, Guglielmo Trocino e Luigi Pirito

Cirò Marina,

venerdì 10 Aprile 2020.

In occasione delle Festività Pasquali e in questo particolare momento che sta condizionando oltre i rapporti anche l’animo di ognuno di noi, la Confagricoltura ha deciso di essere utile con un piccolo gesto per dei nostri piccoli amici. L’associazione onlus “Restituire L’infanzia” che gestisce la Casa Famiglia Minori “Padre Pio” e il Centro Diurno Minori “Padre Pio”, avente come responsabile Don Antonio Mazzone, da tempo si occupano di bambini in difficoltà e delle loro famiglie.

Tutti gli operatori partecipano oltre che con il proprio impegno anche con le proprie disponibilità a rendere più sereno l’ambiente che circonda questi bambini, considerato che alcuni di loro sono molto piccoli e non possono avere una visione di quello che accade fuori veramente.

Le uova di Pasqua per loro, le colombe per le proprie famiglie e le famiglie dei collaboratori sono un minuscolo gesto che serve a rendere un minimo di normalità nelle loro vite. Il loro sorriso e la loro gioia sono il miglior regalo che possano donarci, ricordandoci che in fondo siamo stati tutti bambini e che ognuno di loro merita una vita normale.

Confagricoltura non è solo agricoltura ma anche impegno sociale e attenzione per il prossimo. Nessuno deve essere lasciato solo: lo spirito dell’associazione è anche questo.

