Conte blinda l’Italia fino al 3 maggio e attacca Salvini e Meloni

“Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile di cui mi assumo tutta la responsabilità politica. Le misure fin qui adottate stanno dando dei frutti, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi compiuti. Sarebbe una grande frustrazione per tutti, perché dov continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

venerdì 10 Aprile 2020.

“Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile di cui mi assumo tutta la responsabilità politica. Le misure fin qui adottate stanno dando dei frutti, ma proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi compiuti. Sarebbe una grande frustrazione per tutti, perché dov

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA