Dove sei Vittorio Alfieri?

Vittorio Alfieri, Vittorio Alfieri, dove sei, Vittorio Alfieri? Vengo costretto da una grida a uscire mascherato per andare a comprare il pane però non leggo nessuno che ripeta ciò che hai scritto in “Della tirannide”, sull’abitudine a perdere gradualmente la libertà: “Non sempre le più crudeli ingi continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

venerdì 10 Aprile 2020.

