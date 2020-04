È ora di studiare un po’ di storia dello sport, anche per capire chi siamo

Marco Cattaneo non è Mike Bongiorno e Sara Brusco non è Sabina Ciuffini, ma il quiz sportivo di Sky Sport, un po’ come lo storico Rischiatutto degli anni Settanta, ci racconta una piccola parte d’Italia dei giorni nostri. Quella che ama lo sport e i suoi campioni. Che sa tutto dei calciatori e dei p […]

La Redazione 24

,

venerdì 10 Aprile 2020.

Marco Cattaneo non è Mike Bongiorno e Sara Brusco non è Sabina Ciuffini, ma il quiz sportivo di Sky Sport, un po’ come lo storico Rischiatutto degli anni Settanta, ci racconta una piccola parte d’Italia dei giorni nostri. Quella che ama lo sport e i suoi campioni. Che sa tutto dei calciatori e dei p

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA