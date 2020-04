I dati sconcertanti delle vittime afroamericane negli States

La Redazione 24

,

venerdì 10 Aprile 2020.

New York. Più di quattrocentomila casi confermati (466.299), più di sedicimila (16.686) deceduti in totale. Dal primo aprile negli Stati Uniti sono morte ogni giorno più di mille persone a causa del Covid-19. Funzionari della sanità pubblica avevano avvertito che questa in corso sarebbe stata una se

