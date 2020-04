Il macigno del debito

Milano. Nello scontro sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e i coronabond in scena a Bruxelles, il convitato di pietra sono gli alti livello di debito pubblico, che come ha scritto Mario Draghi sul Financial Times sono destinati a diventare “una caratteristica permanente delle nostre economie”. continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

venerdì 10 Aprile 2020.

