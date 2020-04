L’urgenza di una tassa sulle fesserie

Non ancora uscito dalla trattativa europea su Mes e dintorni, senza una strategia chiara sulla fine del lockdown (se non si sa che fare la regola d’oro è tacere), il Pd non ha resistito a un suo grande classico: il contributo di solidarietà. Il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio e qu continua a leggere […]

La Redazione 24

,

venerdì 10 Aprile 2020.

Non ancora uscito dalla trattativa europea su Mes e dintorni, senza una strategia chiara sulla fine del lockdown (se non si sa che fare la regola d’oro è tacere), il Pd non ha resistito a un suo grande classico: il contributo di solidarietà. Il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio e qu

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA