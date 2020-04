Conte: “Lockdown fino al 3 maggio, non cediamo ora. Lotterò per gli Eurobond”

La Redazione24

,

sabato 11 Aprile 2020.

Videoconferenza del presidente del Consiglio: “Iniziamo a riaprire librerie e abbigliamento per bambini. Il Mes? Non è lo strumento adeguato per trovare i fondi necessari a ripartire”



