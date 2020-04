Coronavirus: distribuiti buoni spesa da 50 euro alle famiglie bisognose di Melissa

Lo rende noto il Sindaco di Melissa, Raffaele Falbo

Melissa,

sabato 11 Aprile 2020.

Ieri, venerdì 10 aprile, l’Amministratore Comunale ha distribuito i buoni spesa da 50 Euro alle famiglie bisognose. Dopo l’attivazione del COC (Centro operativo Comunale) cordonato dal Sindaco Raffaele Falbo, avviata la raccolta tramite il carrello solidale , le tante offerte di liberi cittadini e l’intervento del Banco Alimentare Calabria.

Ieri, dopo il lavoro della Commissione costituita dal Sindaco Falbo, anche questo primo contributo arrivato dal Governo Nazionale è stato dato alle famiglie più bisognose.

La chiusura delle all’attività e l’obbligo di restare a casa sta creando grossi problemi anche alla mia comunità .

Continueremo a fare il possibile per alleviare le difficoltà che sta affrontando la nostra cittadina e, nei prossimi giorni, individueremo nuove risorse per continuare a sostenere chi è in difficoltà .

Nessuno deve rimanere indietro. Buona Pasqua a tutta la mia comunità di resurrezione e Speranza.

