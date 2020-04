La quarantena di Ancelotti: “Cucino e vado in bici, in Italia non si può fare manco quello”

La quarantena di Ancelotti: “Cucino e vado in bici, in Italia non si può fare manco quello” Il tecnico dell’Everton racconta le sue giornate: “Faccio delle paste buonissime e pedalo, ma speriamo di uscirne tutti quanti presto” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 11 Aprile 2020.

