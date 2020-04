Processione del venerdÃ¬ santo, nel Foggiano cento persone in piazza. E i divieti?

Processione del venerdì santo, nel Foggiano cento persone in piazza. E i divieti?

Processione del venerdì santo, nel Foggiano cento persone in piazza. E i divieti? Nonostante le restrizioni del governo per contenere il diffondersi dell’epidemia da coronavirus, circa cento persone si sono riunite per festeggiare il venerdì santo nel sagrato della Chiesa di San Marco in Lamis nel Foggiano continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

