Provincia di Crotone: Cordoglio per la scomparsa del maresciallo Scilanga di CirÃ² Marina, Dell’Aquila chiede il lutto cittadino

Il cordoglio del presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila per la scomparsa del maresciallo Salvatore Scilanga

Crotone,

sabato 11 Aprile 2020.

Da persona delle istituzioni, da concittadino, esprimo vicinanza alla famiglia Scilanga per la perdita prematura del caro Salvatore, strappato agli affetti, al suo lavoro e alla vita da un virus che sta portando dolore e lutto nel nel mondo intero.

La comunità di Cirò Marina ne ricorda oggi il sorriso, la disponibilità , la profonda dedizione al lavoro. Un uomo dello Stato, maresciallo della Capitaneria di Porto, apprezzato per la sensibilità anche nell’adempimento del suo lavoro, una missione a servizio dei più deboli.

Chiedo alla commissione straordinaria di Cirò Marina di proclamare il lutto cittadino, un momento di cordoglio per stringerci alla famiglia, per partecipare al dolore di chi piange per la perdita di un familiare in queste lunghe settimane, per rendere omaggio ad un uomo che con il sorriso ha servito lo Stato.

