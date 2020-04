Un augurio a tutta la comunità dall’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina, per una pasqua serena anche se diversa

Un augurio a tutta la comunitĂ dall’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina, per una pasqua serena anche se diversa

Il messaggio di auguri del Dirigente Scolastico dott. Michele Serra

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 11 Aprile 2020.

In occasione della Santa Pasqua, che in questo periodo particolarmente difficoltoso per tutti, ognuno vivrà in maniera diversa rispetto agli anni trascorsi, la Scuola sente il dovere di manifestare la sua vicinanza all’intera comunità . Di seguito l’augurio indirizzato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. T. Casopero”, il dott. Michele Serra, agli alunni di ogni ordine e grado, alle famiglie tutte, ai docenti, al personale ATA e Amministrativo, al dsga e a tutti coloro che si sono prodigati per compiere il loro dovere e non lasciare solo nessuno.

“Queste settimane sono state inattese, strane, difficili; nessuno di noi era pronto e avrebbe mai immaginato una situazione simile ma, questa scuola e, sopratutto, questa Comunità , non si è fermata e mantiene forte il proprio spirito preparandosi al rientro.

In questi giorni va il sentito ringraziamento a chiunque abbia contribuito, ciascuno per la propria porzione, a mandare avanti l’attivitĂ di questo Istituto Comprensivo.

Un ringraziamento va al personale docente che si sta cimentando nella sfida della Didattica a Distanza, un altro va al personale non docente che assicura il proprio servizio sopratutto in modalità “agile”, un altro ancora va alle famiglie che si prodigano per fornire supporto alle attività proposte.

Un pensiero e un ringraziamento speciale va agli allievi tutti che, dimostrando senso civico e responsabilitĂ , stanno rispettando le regole e stanno lavorando silenziosamente sia per la parte didattica e sia per farci tornare quanto prima alle nostre abitudini.

La sospensione delle attivitĂ didattiche, come previsto da Ministero e Usr conduce ad un periodo di pausa, di riflessione, di vicinanza alle famiglie per tutti noi, ciascuno nelle proprie abitazioni ma ciascuno, idealmente, vicino all’altro.

Nell’augurio di vivere questi giorni di Pasqua con serenitĂ , restiamo tutti in attesa di poterci rivedere quanto prima in sicurezza e di poter riprendere le nostre abitudini che tanto ci mancano.” UNITI SI VINCE

