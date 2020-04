A tutto Eriksen: da anti CR7 a panchinaro, ma ora riparte la scalata all’Inter

A tutto Eriksen: da anti CR7 a panchinaro, ma ora riparte la scalata all’Inter Il danese in 80 giorni non ha saputo prendersi un ruolo di protagonista nella squadra di Conte e alla fine dell’emergenza coronavirus dovrà cambiare marcia per convincere continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 12 Aprile 2020.

A tutto Eriksen: da anti CR7 a panchinaro, ma ora riparte la scalata all’Inter

Il danese in 80 giorni non ha saputo prendersi un ruolo di protagonista nella squadra di Conte e alla fine dell’emergenza coronavirus dovrà cambiare marcia per convincere



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA