Gli Atleti di Cristo non rinunciano alla preghiera comune: così la Pasqua diventa tecnologica

Gli Atleti di Cristo non rinunciano alla preghiera comune: così la Pasqua diventa tecnologica La ventesima riunione del gruppo creato da Marco Aurelio, ex difensore del Vicenza, in Italia si sposta su Zoom, vista l’impossibilità di trovarsi insieme per il coronavirus continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 12 Aprile 2020.

Gli Atleti di Cristo non rinunciano alla preghiera comune: così la Pasqua diventa tecnologica

La ventesima riunione del gruppo creato da Marco Aurelio, ex difensore del Vicenza, in Italia si sposta su Zoom, vista l’impossibilità di trovarsi insieme per il coronavirus



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA