Lettera da Bergamo. Il “paese” su Facebook di 32 mila ricordi e rabbie

Ci troviamo a vivere di fronte a uno schermo che ci restituisce la nostra immagine rovesciata. Anche l’intento di creare un gruppo Facebook per chiedere giustizia per i lutti subiti, i funerali non celebrati, il furto di esistenze strappate (ora il rischio è della “giustizia” si occupi malamente la continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

domenica 12 Aprile 2020.

Ci troviamo a vivere di fronte a uno schermo che ci restituisce la nostra immagine rovesciata. Anche l’intento di creare un gruppo Facebook per chiedere giustizia per i lutti subiti, i funerali non celebrati, il furto di esistenze strappate (ora il rischio è della “giustizia” si occupi malamente la

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA