Presenze in A e “club dei 400”: Buffon e Bonucci in missione per la Juve Due amici, due obiettivi per ripartire: il portiere vuole staccare Maldini per numero di partite in campionato, il centrale è a 396 con la Signora continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 12 Aprile 2020.

Due amici, due obiettivi per ripartire: il portiere vuole staccare Maldini per numero di partite in campionato, il centrale è a 396 con la Signora



