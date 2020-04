“Quella barbarie che porta a pensare che i più vecchi siano sacrificabili”

La Redazione 24

,

domenica 12 Aprile 2020.

Roma. “Nessuno mi ha chiesto: ‘Come anziano, saresti disposto a rischiare la tua sopravvivenza in cambio di mantenere l’America per i tuoi figli e nipoti?’. Se quello è lo scambio, ci sto”. Quella che era una battuta infelice del vicegovernatore del Texas, Dan Patrick, è realtà ormai in tutta Europa

