Ramsey, il lockdown e la paura di ingrassare: “Non ce la faccio a smettere di mangiare biscotti”

Ramsey, il lockdown e la paura di ingrassare: “Non ce la faccio a smettere di mangiare biscotti” Il centrocampista gallese della Juve si è confessato in diretta Instagram: “È un periodo duro, allenarsi a casa non è come stare con i compagni e giocare le partite. E tenere la forma è difficile” continua a leggere […]

La Redazione24

,

domenica 12 Aprile 2020.

Ramsey, il lockdown e la paura di ingrassare: “Non ce la faccio a smettere di mangiare biscotti”

Il centrocampista gallese della Juve si è confessato in diretta Instagram: “È un periodo duro, allenarsi a casa non è come stare con i compagni e giocare le partite. E tenere la forma è difficile”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA