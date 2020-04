Cassano: “Rinchiuso da 40 giorni in casa, ma solo così ne verremo fuori”

La Redazione24

lunedì 13 Aprile 2020.

Cassano: “Rinchiuso da 40 giorni in casa, ma solo così ne verremo fuori”

FantAntonio sull’emergenza coronavirus: “Ho capito che l’unico modo per far passare questo momento è non uscire. Quando ero ragazzo invece…”



