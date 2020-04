Zaia vara per il Veneto il lockdown ridotto: “Ma l’emergenza non è finita”

Zaia vara per il Veneto il lockdown ridotto: “Ma l’emergenza non è finita” Il governatore fra slancio e prudenza: pic nic sì ma solo nel giardino di casa, portata a due metri la distanza minima per chi è in coda per la spesa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 13 Aprile 2020.

Il governatore fra slancio e prudenza: pic nic sì ma solo nel giardino di casa, portata a due metri la distanza minima per chi è in coda per la spesa



