Coronavirus. Tragedia a CirÃ² Marina, 89enne si toglie la vita perchÃ¨ non poteva andare in campagna

Coronavirus. Tragedia a Cirò Marina, 89enne si toglie la vita perchè non poteva andare in campagna

E’ successo questa mattina a Cirò Marina, dove un anziano si è tolto la vita con un colpo di pistola

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 14 Aprile 2020.

Il signor Luigi Varipapa di 89 anni, un anziano di Cirò Marina, chiuso in casa da più di un mese, lontano dalla comunità e da troppo tempo lontano dalla sua abitudine quotidiana, andare alla vigna.

In questo brutto periodo, causato dalla pandemia del Coronavirus, la patente ritirata dovuta all’età , non potendo andare in campagna con il figlio, per il rispetto delle regole imposte dal DCPM, perchè in auto non bisogna andare in due, il signor Varipapa, aveva manifestato un forte stato di angoscia e di malessere per essere costretto a stare chiuso e per lui era diventata una situazione insoportabile.

Quindi, nella mattinata di oggi, è andato al piano superiore dove abita il figlio, intorno alle ore 6.00, per chiedergli per l’ennesima volta se poteva accompagnarlo alla vigna, il figlio gli disse tranquillizzandolo che tra qualche giorno sarà finito tutto e poteva andare in campagna. Verso le ore 7.00, il figlio sente piccolo rumore al piano inferiore, scese giù e vide suo padre riverso per terra con accanto una piccola pistola.

Allertati i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina che hanno chiamato i soccorsi, arrivati sul posto, niente da fare per l’anziano, hanno constatato che è morto subito dopo lo sparo.

