L’Ue si era mossa contro il Covid già a gennaio

Bruxelles. La Commissione europea non ha ricevuto richieste di aiuto dall’Italia in termini di mascherine e altro materiale protettivo, quando il 31 gennaio aveva chiesto per la prima volta se gli stati membri fossero attrezzati a fronteggiare un’epidemia di coronavirus nell’Ue. All’epoca il Covid-1 continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

martedì 14 Aprile 2020.

