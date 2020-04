Messaggio di cordoglio per la scomparsa del Maresciallo Salvatore Scilanga

Cordoglio dall’Avv.Federico Ferraro, Garante comunale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale -Crotone

La Redazione

Crotone,

martedì 14 Aprile 2020.

Esprimo

un sincero e sentito cordoglio al Comando della Capitaneria di Porto di Crotone per la

scomparsa del Maresciallo Salvatore Scilanga, sotto-ufficiale specialistico

della Marina Militare presso la locale Capitaneria di Porto a motivo della

pandemia globale da “Coronavirus” .

La

mia vicinanza va in questo momento ai familiari del militare caduto in

servizio, alle comunità di Cirò e Cirò marina, come tutti coloro, tra le

Forze dell’Ordine, che in questo momento stanno combattendo un’

importante battaglia per sconfiggere il contagio del

COVID-19 nel nostro territorio e nell’ Italia intera.

Giungano

alla Marina Militare Italiana, alla quale va il

ringraziamento dell’intera collettività , i più veri sentimenti di

vicinanza per l’eccezionale sforzo che sta sostenendo unitamente

a tutte le Forze Armate , per assicurare

tutela al nostro Paese, proteggendo i cittadini, con altissimo senso

del dovere fino alla fine.

In

questo momento più che in altri è doveroso manifestare ammirazione e spirito patriottico verso

tutti i fedeli servitori dello stato che, a vario titolo, tengono alto il nome della nostra Nazione nel

mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA