Oltre alle librerie

La Redazione 24

martedì 14 Aprile 2020.

È molto bello che oggi abbiano riaperto le librerie. Per molti di noi, specie per chi è da solo in casa, sono un ottimo antidoto alla solitudine e allo sconforto, oltre che alla noia casalinga. Tuttavia, l’ampliamento degli esercizi commerciali che possono stare aperti in base a quello che vendono h

