martedì 14 Aprile 2020.

Riaprono tante attività ma non in tutte le regioni. Ecco quali

Dal 14 aprile inizia una fase intermedia per negozi e imprese. Una transizione verso la “fase due” attesa per il 4 maggio. Alcune attività riapriranno in tutta Italia, con alcune eccezioni: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Campania. Tornano a funzionare librerie, cartolibrerie e negozi di abbigliamento per neonati e bambini. Ampliata la lista delle attività produttive consentite: forestali, silvicoltura e informatica. Ripartono anche le attività idrauliche, di manutenzione del paesaggio, il commercio all’ingrosso di carta e cartone. Ok anche ad altre attività conservative e di manutenzione, di gestione dei pagamenti e di pulizia e sanificazione. Per le aziende che non possono lavorare, è consentita la spedizione della merce in giacenza. Restano obbligatori il distanziamento sociale o le mascherine, la pulizia due volte al giorno, il ricambio d’aria, i disinfettanti in prossimità di schermi touch e tastiere. Gli accessi ai luoghi di lavoro andranno scaglionati: si parte da una persona e due operatori per locali fino a 40mq. Quando possibile, è utile differenziare i percorsi di entrata e di uscita. Regole a parte per Lombardia, Piemonte, Campania e le province emiliane di Piacenza e Rimini dove librerie e cartolibrerie resteranno chiuse. Concessa, in Lombardia e Campania, l’apertura di negozi che vendono articoli per bambini, con alcune limitazioni orarie. Al contrario dell’Emilia Romagna, in cui nelle province Piacenza e Rimini restano chiusi.



