Il Lions Club Cirò Krimisa dona più di cento mascherine di protezione FFP2 alla postazione del 118 di Cirò Marina

Continua l’opera di supporto e di vicinava del Lions Club Cirò Krimisa alle istituzioni, alle associazioni del territorio ed a tutti coloro che hanno bisogno, in questo particolare periodo di grandi difficoltĂ

Cirò Marina,

mercoledì 15 Aprile 2020.

Oggi infatti il presidente del club Antonio Gallella, accompagnato dal tesoriere Francesco Colicchio, ha consegnato piĂą di cento mascherine di protezione FFP2, acquistate dal club e donate ai medici ed al personale del SUEM KR – postazione del 118 di Cirò Marina, materialmente passate nelle mani dei dott. Diego Fortuna, Giuseppe Aloisio, Lorenzo Esposito e Francesco Afflitto, presente anche l’autista Pierpaolo Patanisi, i quali hanno caldamente ringraziato per la donazione, tutti i Soci del club. Intanto l’azione dei Lions continua anche con la raccolta alimentare della “spesa Sospesa” avviata all’inizio del mese di aprile, in collaborazione con i supermercati di Cirò Marina, le Conad di Affatato ed Arcuri, il supermercato Quattromani e la Crai Extra, ma presente anche al negozio di alimentari Zungri di Cirò, e indirizzata alle famiglie particolarmente bisognose, affinchĂ© nessuno venga lasciato solo. Tutti possono aderire all’iniziativa “Un amico invisibile” an-che con un piccolo contributo, alla raccolta fondi del club, da destinare alle famiglie bisognose, segnalando i nominativi e l’indirizzo delle persone a cui offrire aiuto, all’indirizzo email lionscirokrimisacovid19@gmail.com e versando un contributo sull’IBAN dell’associazione (IT17V0538742530000000085145 intestato a LIONS CLUB CIRĂ’ KRIMISA) specificando nella causale “spesa sospesa”. L’associazione farĂ recapitare gli alimenti tramite i supermercati che hanno aderito. PerchĂ© dove c’è bisogno c’è un Lions. WE SERVE.

