Il M5s Crotone chiede alla Regione e al commissario ad Acta un bonus ai sanitari in prima linea

La nota di Andrea Correggia

già portavoce comunale del

MoVimento 5 Stelle Crotone

La Redazione

Crotone,

mercoledì 15 Aprile 2020.

È risaputo che qui in Calabria, nell’ultimo decennio, il diritto alla salute dei cittadini sia stato minato pesantemente.

Questo drammatico stato dei fatti passa anche da una contrazione inesorabile del personale sanitario, un altro triste record per cui la nostra Regione emerge prepotentemente nelle ricerche su scala nazionale.

In Calabria c’è carenza di personale e fra / turni estenuanti, stress oltre il limite, paure e preoccupazioni, medici, infermieri e operatori sanitari, continuano silenziosi a svolgere il proprio lavoro.

Li

definiamo eroi, ma non dimentichiamoci che sono anche lavoratori, con

stipendi inadeguati ai rischi che corrono e all’imponente lavoro che

svolgono.

Queste persone hanno meriti che la politica (che invece ha solo colpe) ha il dovere di riconoscere.

E per questo rivolgo un appello alla Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli e al commissario ad Acta, Gen. Saverio Cotticelli, affinché seguendo l’esempio dell’Emilia Romagna, riconoscano un bonus a tutto il personale sanitario attualmente impiegato nella gestione dell’emergenza in Calabria.

Con

il decreto Cura Italia, saranno stanziati alla Regione Calabria

qualcosa come 24 milioni di euro da destinare alle aziende sanitarie

regionali. Mi auguro che nel pianificare l’impiego di queste risorse

venga preso seriamente in considerazione il peso di una situazione

precaria che chi è impegnato in prima linea, porta sulle spalle con

grande competenza e responsabilità .

Un grazie non basta e il

lavoro che queste forze stanno dispiegando sul campo non ha prezzo, la

politica ha quindi il dovere di lanciare un messaggio di riconoscimento

chiaro e forte, abbandonando la dimensione della retorica spicciola a

favore di un atto concreto e doveroso.

