La Figc: il via in tre fasi, prima la Serie A, poi B e C. Medici al lavoro per far ripartire il calcio

La Figc: il via in tre fasi, prima la Serie A, poi B e C. Medici al lavoro per far ripartire il calcio Si studia un percorso comune per garantire la sicurezza di tutti negli allenamenti, ma serviranno altri incontri tra esperti. Il consiglio è una ripresa a scaglioni continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

mercoledì 15 Aprile 2020.

La Figc: il via in tre fasi, prima la Serie A, poi B e C. Medici al lavoro per far ripartire il calcio

Si studia un percorso comune per garantire la sicurezza di tutti negli allenamenti, ma serviranno altri incontri tra esperti. Il consiglio è una ripresa a scaglioni



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA