L’Ass. Lucana in Umbria si unisce al dolore che ha colpito la Famiglia Longobucco di Perugia per la prematura scomparsa del caro Luigi

Il messaggio delll’Associazione Lucana in Umbria

La Redazione

Perugia,

mercoledì 15 Aprile 2020.

L’Associazione Lucana in Umbria si unisce al dolore che ha colpito la Famiglia Longobucco di Perugia per la prematura scomparsa del caro Luigi.

Padre premuroso, Marito attento, Uomo sempre presente e pronto ad aiutare gli altri, Amico di tutti, Luigi Longobucco è stato assiduamente vicino alla nostra Associazione, con suggerimenti e partecipazione,

non facendo mancare mai il suo contributo e i suoi consigli sempre preziosi.

Giungano alla cara Rosanna Lotano da parte dell’Associazione, del Direttivo e del Presidente, le nostre più sentite condoglianze per la perdita del marito.

