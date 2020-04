Palline e trappole per topi: lo spot dell’Ohio per il distanziamento sociale Ã¨ geniale

Palline e trappole per topi: lo spot dell’Ohio per il distanziamento sociale è geniale

Palline e trappole per topi: lo spot dell’Ohio per il distanziamento sociale è geniale Quanto è importante rispettare le regole del distanziamento sociale per combattere la diffusione del coronavirus? Questo spot geniale realizzato dal Dipartimento della Salute dell’Ohio lo spiega con un’eccezionale semplicità… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 15 Aprile 2020.

Palline e trappole per topi: lo spot dell’Ohio per il distanziamento sociale è geniale

Quanto è importante rispettare le regole del distanziamento sociale per combattere la diffusione del coronavirus? Questo spot geniale realizzato dal Dipartimento della Salute dell’Ohio lo spiega con un’eccezionale semplicità…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA