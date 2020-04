Più si dicono cretinate sul Mes più sale lo spread. Urge tutorial per i 5 stelle

Attenzione, proprio non è il momento di fare i duri o gli schizzinosi con l’Europa. Spread cova sotto la cenere e L’Italia non può scherzare. Urge che, tra tanti esperti, Conte ne trovi uno che faccia un rapido tutorial ai suoi amici a 5 stelle per far capire loro quali rischi corriamo […]

La Redazione 24

mercoledì 15 Aprile 2020.

