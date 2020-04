A Pomezia pronti a partire i test per il vaccino

Roma. “Ci siamo trovati come un’attaccante davanti alla porta quando arriva il pallone”. Piero Di Lorenzo, 70 anni, titolare di Irbm, senza alcuna modestia, ma con grande onestà usa una metafora calcistica per spiegare come la sua azienda con sede a Pomezia, un passo dalla Capitale, abbia prodotto i continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 16 Aprile 2020.

Roma. “Ci siamo trovati come un’attaccante davanti alla porta quando arriva il pallone”. Piero Di Lorenzo, 70 anni, titolare di Irbm, senza alcuna modestia, ma con grande onestà usa una metafora calcistica per spiegare come la sua azienda con sede a Pomezia, un passo dalla Capitale, abbia prodotto i

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA