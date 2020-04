Bonomi alla presidenza di Confindustria e i 275 modi per non contrarre il Covid

Riaperture gestite a strappi dai presidenti di regione, non è un buon modo di fare. Il governo deve mostrare di avere il controllo della situazione, senza perdersi nel comitatismo. Ma il tempo c’è (non troppo, eh) e non dimentichiamo che la data del 4 maggio è quella ufficialmente indicata nei provv continua a leggere su […]

La Redazione 24

,

giovedì 16 Aprile 2020.

