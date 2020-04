Consegnate questa mattina 150 mascherine di prevenzione pandemia COVId19 ai detenuti a Crotone

A renderlo noto è Garante comunale dei diritti dei detenuti di Crotone

La Redazione

Crotone,

giovedì 16 Aprile 2020.

Questa mattina sono state consegnate le mascherine di prevenzione per la Pandemeia globale da COVID-19 . Insieme al Garante comunale dei diritti dei detenuti di Crotone Federico Ferraro era presente anche una delle otto cittadine crotonesi che hanno¬† realizzato gli strumenti di profliassi interamente¬† a mano. Le signore che desiderano rimanere anonime. La consegna √® stata effettuata al Comandante di reparto della Polizia Penitenziaria Manon Giannelli ed al Vicecomandante l’Ispettore Francesco Tisci. E’ stato accolto¬† l’appello dei detenuti di Crotone che non si sentivano perfettamente¬† sicuri¬† nel far fronte all’emergenza Coronavirus in corso.¬†Rinnovo il ringraziamento a¬† queste cittadine esemplari per il loro gesto di grande attenzione per la popolazione detenuta: sono gi√† a la lavoro per realizzare anche altre mascherine che saranno consegnato agli agenti¬† di Polizia penitenziaria, per garantire anche¬† a loro maggiore protezione sul posto di lavoro, a beneficio di tutti, evitando problemi di contagio.In totale sono state consegnate 150 mascherine , un numero¬† quindi superiore al totale dei detenuti crotonesi, che attualmente non superano le 146 unit√†.L’attenzione deve comunque rimanere alta sulla problematica: per maggior tutela di tutti coloro che gravitano nel mondo carcere¬† servono ancora guanti¬† protettivi, gel igienizzante,¬† amuchina.¬†

Si  monitora la situazione in modo continuativo  e si lavoro per garantire sicurezza e tranquillità  ai tutti i detenuti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA